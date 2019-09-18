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فن

مين نفسه فى أناناس.. ملك قورة في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا .. شاهد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:35 م
مالك قروة
مالك قروة
القسم الميدانى
نشرت لفنانة ملك قورة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " .

وعلقت ملك قورة على الصورة قائلة " مين نفسه فى اناناس " .

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وعلق بعضهم، قائلا: " انتى والله عسل ــ قمر ــ ربنا يحفظك ــ ماشا الله "

يذكر ان آخر أعمال ملك قورة كان مسلسل "أمر واقع"، للسيناريست محمد رفعت، وإنتاج شركة أروما بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر، أحمد وفيق، نيكولا معوض، النجم السوري عابد الفهد، ملك قورة، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، نهى عابدين.

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