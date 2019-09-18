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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يهدد بوريس جونسون: أمامك 12 يوما لتقديم بريكست أو الخروج دون اتفاق

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:55 م
صدى البلد
حسام رضوان
منح كبار قادة الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مهلة لإنجاز خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول نهاية سبتمبر، أي بعد 12 يوما فقط ، أو مواجهة سيناريو الخروج من دون أي اتفاق .

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، يأتي الموعد النهائي ، الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع في باريس مساء الأربعاء، في الوقت الذي أبلغ فيه كبير المفاوضين بالاتحاد ميشيل بارنييه، جونسون بالتوقف عن "التظاهر" بالتفاوض.

والتقى جونسون مساء الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتخذ أشد موقف ضد بريطانيا، مع أنتي رين، رئيس وزراء فنلندا ورئيس مجلس الاتحاد الأوربي في الوقت الحالي.

وقال رين للصحفيين إنه إذا أرادت المملكة المتحدة مناقشة بدائل لاتفاق الخروج الحالي، عليها تقديم تلك البدائل قبل نهاية الشهر الجاري."نحن قلقون بشأن ما يحدث في بريطانيا في الوقت الحالي والارتباك الذي يخرج من هناك إلى أوروبا".

كانت تقارير صادرة عن الحكومة البريطانية قد كشفت العديد من النتائج الكارثية المترتبة على سيناريو الخروج من دون اتفاق، من بينها نقص المواد الغذائية والعديد من السلع.

ومن المقرر بحسب الاتفاق الحالي أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر المقبل.


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