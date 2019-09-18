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مصطفي الفقي يفجر مفاجأة حول سد النهضة.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:49 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد القاضي
قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي، إن الإطاحة بنظام البشير في السودان كان في مصلحة مصر.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي "شريف عامر"، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن بناء سد النهضة لم يخل من مكايدة سياسية وليس به مصلحة تنموية كما يدعون.

وأكد أن ما تفعله إثيوبيا حاليا يعتبر خرقا للقانون الدولي وقانون الأنهار، موضحا أنه لابد من تغيير الفكر الأثيوبي الذي يستخدم عنصر الوقت لمصلحته.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن الجانب الإثيوبي حتى الآن لم يستوعب أنه من حقه أن يفعل ما يشاء دون الإضرار بمصالح الآخرين.

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