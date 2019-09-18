تعالج الروماتيزم.. 13 فائدة لتناول لحم الخيل.. لن تتوقعها

تلقى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، سؤالا من كازاخستان، حول حكم تناول لحم الخيل وحليبها وشرب البوظة، حيث إنها من الأمور المشهورة في كازاخستان، وأجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بتناول لحم الخيل وشرب حليبها.



ويحتوي لحم الخيل على العديد من الفوائد الغير متوقعة، ومنها: البوتاسيوم وهي أمر مفيد للغاية للحفاظ على نمو وقوة العظام، ويحتوي دهون أقل من لحم البقر واللحمة الضانى، كما أن لحم الخيل يحتوي على البروتين لتجديد خلايا الجسم.



بالإضافة إلى ان لحم الخيل غني بالزنك، وهو العنصر الذي يزيد من مستوى الهيموجلوبين داخل دمك، وكل هذه العناصر الغذائية من شأنها ان تمد جسمك بالعديد من الفوائد، بالإضافة إلى محاربة العديد من الأمراض، وهو ما سوف نذكره لكم في السطور التالية.



فوائد تناول لحم الخيل:



1- يمد الجسم بالطاقة:

ويمد لحم الخيل جسم الإنسان بالطاقة والحيوية، وذلك لأنه يحتوي على بروتين أعلى من اللحم البقري أو الدجاج، بسعرات حرارية أقل تصل إلى 118 كيلو كالوري.



2- تعالج الروماتيزم:

ويقلل تناول لحم الخيل من الإلتهابات الروماتيزمية، وذلك بفضل وجودة الستيرويد لتخفيف الآلام الناجمة عن التهاب.



3- لا يتسبب في زيادة الوزن:

إذا كنت تتبع نظاما غذائيا قليل في السعرات الحرارية والدهون، فعليك بتناول لحم الخيل، وذلك بسبب احتوائه على نسبة منخفضة من الدهون، بالإضافة إلى البروتين، ونسبة الكوليسترول المتوازنة.



4- الحد من نسب الكولسترول في الدم:

يحتوي لحم الحصان على حمض دهني مشبع، مما يجعل مستوى الكوليسترول في الجسم متوازنًا، بالإضافة إلى ان لحوم الخيل تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة الموجودة في لحوم البقر والدجاج، وهو جيد جدًا لموازنة الكوليسترول في الدم والحفاظ على عملية التمثيل الغذائي.



5- يساهم في نمو العضلات:

يحتوي الستيرويد على نسبة عالية من لحم الحصان ، مما يزيد نمو خلايا تيه بشكل طفيف. إذا كنت مستمرة للحصول على جسمك مثل رياضي ، يجب أن تدرج لحم الخيل في قائمتك اليومية. سوف يعمل الستيرويد بشكل أفضل وأسرع عند ممارسة التمارين الرياضية مع استهلاك اللحوم.



6- تقوية العظام:

يحتوي لحم الخيل على البوتاسيوم والفوسفور مما يجعل الخلايا والعظام قوية للغاية. علاوة على ذلك ، هناك أيضًا عنصر الزنك كأحد المكونات الأساسية لتقوية العظام أيضًا.



7- التهاب المفاصل:

الزنك معروف على نطاق واسع بأنه يعزز الدورة الدموية، ويوزع التغذية على كامل الجسم، وهو الامر الذي يمكن بدوره ان يحارب التهاب المفاصل، وإذا كنت تعاني من التهاب فإن تناول لحم الحصان سيخفف من الالتهاب.



8- علاج لمرض الصرع:

وبالنسبة للأشخاص المصابين للصرع فإن لحم الخيل يمكن ان يحارب أعراض الصرع، ويقلل من التوتر التي يتسبب في حدوث نوبات الصرع، حيث لا يزال الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة حول تأثير تناول لحم الخيل، والذي يمكن أن يحد من وتيرة متلازمة الصرع.



9- تحسين المناعة:

ويمكن لحم الخيل ان يمد الجسم بعدد كبير من الفيتامينات والمعادن الموجودة بداخله، لذا فإنها تعمل بشكل فعال لتحسين نظام المناعة لدينا، ورفع وتنشيط الهرمونات والإنزيمات لتعزيز عملية الأيض.



10- يعالج الربو:

ويعتبر لحم الخيل من أكثر اللحوم تصديا لمرض الربو، وذلك لانه يحتوي على المعادن والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تمنع تقلص العضلات الملساء، والتي تسبب في انقباض الحلق، وهو السبب الرئيسي وراء الإصابة بصعوبة التنفس ووجع الصدر الذي يتسبب بالربو.



11- علاج اضطرابات التنفس:

ويمنع تناول لحم الخيل من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، اضطراب التنفس، حيث ينشط جهاز المناعة. قد يساعد استهلاك لحم الخيل على تقليل البقع التي تحتوي عليها من المعادن والفيتامينات التي تحتوي على سلاسة وإفراز الكوليسترول الجيد، بحيث تكون الدورة الدموية نظيفة وخالية من البكتيريا أو أي فيروسات ضارة أخرى.



12- علاج حساسية الجلد:

واستهلاك لحم الخيل يعتبر واحد من العلاجات الجيدة لمرض الحساسية الجلدية، إلا أن بعض الأدلة تشير إلى أن لحم الخيل فعال بطريقة ما في علاج حساسية الجلد، وذلك بسبب احتوائه على المعادن والبوتاسيوم ومستوى الدهون المنخفض داخل اللحم.



13- خفض نسبة الكولسترول في الدم:

من الواضح تمامًا أن لحم الخيل يحتوي على مستويات متوازنة من الكولسترول، لذا فإنه بديل فعال عن استهلاكك لحم البقر.