اخبار البرلمان.. بشرى لـ مالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول دعم التموين.. انتقادات حادة لـ تيار الكرامة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاربعاء 18 سبتمبر.
متحدث النواب يوجه انتقادات حادة لـ تيار الكرامة لخروجه عن الصف الوطنى
أعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم مجلس النواب رفضه وبشكل قاطع للبيانات الصادرة باسم كيانات ضعيفة لا وجود حقيقى لها فى الشارع السياسى وتوجه فيها انتقادات وسموم وأكاذيب ضد الدولة المصرية لا أساس لها على أرض الواقع.
رد ناري من حزب مصر الحديثة على بيان تيار الكرامة
أبدى حزب مصر الحديثة استنكاره الشديد من الحملة القادمة من خارج حدود الوطن مع بيان حزب تيار الكرامة الذى يكيل الاتهامات لمؤسسات الدولة مرددا نفس عبارات ومفردات الجماعة الإرهابية ، بما يجعله فى خندق واحد وعلى أرضية مشتركة مع تلك الفئة الضالة دينيا وسياسيا ويخدم أهدافها الخبيثة التى لا تخفى على أحد.
الأحرار الدستوريين يكذب تيار الكرامة.. لم يدخل الحياة السياسية حتى يلوح بالخروج
أكد حزب الأحرار الدستوريين انه فى ظل تضافر جهود الخونة والمنتفعين لمساندة جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم من المتربصين بالوطن في الخارج والداخل والهجوم على الدولة المصرية عن طريق إلصاق الأكاذيب بالقيادة السياسية لإشعال الفتن وضرب استقرار الوطن وزعزعة الأمن، لأجل خدمة أهدافهم بعودة الفوضى من جديد، يعلن الحزب دعمه الكامل للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد عصره عودة الاستقرار السياسي والأمني في مصر، إلى جانب الكثير من الإنجازات الاقتصادية التي تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري،
اعرف شروط استبدال الـ توك توك بسيارة مينى فان
قال النائب بدوى النويشى ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان أمر جيد ، ولكننا فى حاجة إلى ضرورة مراعاة البعد الإجتماعى لـ3 ملايين من سائقى التوكتوك ممن لديهم أسر ينفقون عليهم.
بشرى لمالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول حقهم فى دعم التموين
كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن أنه تم التحدث مع وزارة التموين بشأن محددات الاستبعاد من دعم التموين ، فيما يتعلق بمحدد الأسرة لديها سيارة أحدث من 2013
برلمانى يكشف 6 ملفات.. حسن إدارتها يؤدى إلى خفض الدين العام
قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، جاء نتيجة تصاعد الدين العام بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية، وان الجهود المبذولة من قبل الحكومة فى هذا الشأن غير كافية.
لماذا لم تستفد الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف؟
أصدرت وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية دراسة جديدة بعنوان: "كيف تستفيد الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف؟"، للوقوف على الأسباب التي تحول دون استفادة الصادرات المصرية من تراجع قيمة الجنيه وكيفية مواجهة هذه المعوقات.
تعرف على شروط استبعاد المسافرين للخارج من بطاقات التموين
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مع كل المعايير التي أعلنت عنها الحكومة والمقرر تطبيقها أيضًا ضمن المرحلة الخامسة، لتصفية بطاقات التموين من غير مستحقي الدعم.
أول تحرك برلماني بعد استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال بسبب المنشطات
تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس، بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، وأن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير.
المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين .. مقترح برلماني لحذف ساكني الأحياء الراقية
أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لحذف الفئات التي تسكن في أحياء راقية من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الفئات يعيشون في شقق يتعدى سعرها المليون جنيه، وهذا دليل كافِ لـ تصنيفهم ضمن غير مستحقي الدعم.
متحدث النواب يوجه انتقادات حادة لـ تيار الكرامة لخروجه عن الصف الوطنى
أعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم مجلس النواب رفضه وبشكل قاطع للبيانات الصادرة باسم كيانات ضعيفة لا وجود حقيقى لها فى الشارع السياسى وتوجه فيها انتقادات وسموم وأكاذيب ضد الدولة المصرية لا أساس لها على أرض الواقع.
رد ناري من حزب مصر الحديثة على بيان تيار الكرامة
أبدى حزب مصر الحديثة استنكاره الشديد من الحملة القادمة من خارج حدود الوطن مع بيان حزب تيار الكرامة الذى يكيل الاتهامات لمؤسسات الدولة مرددا نفس عبارات ومفردات الجماعة الإرهابية ، بما يجعله فى خندق واحد وعلى أرضية مشتركة مع تلك الفئة الضالة دينيا وسياسيا ويخدم أهدافها الخبيثة التى لا تخفى على أحد.
الأحرار الدستوريين يكذب تيار الكرامة.. لم يدخل الحياة السياسية حتى يلوح بالخروج
أكد حزب الأحرار الدستوريين انه فى ظل تضافر جهود الخونة والمنتفعين لمساندة جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم من المتربصين بالوطن في الخارج والداخل والهجوم على الدولة المصرية عن طريق إلصاق الأكاذيب بالقيادة السياسية لإشعال الفتن وضرب استقرار الوطن وزعزعة الأمن، لأجل خدمة أهدافهم بعودة الفوضى من جديد، يعلن الحزب دعمه الكامل للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد عصره عودة الاستقرار السياسي والأمني في مصر، إلى جانب الكثير من الإنجازات الاقتصادية التي تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري،
اعرف شروط استبدال الـ توك توك بسيارة مينى فان
قال النائب بدوى النويشى ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن استبدال التوك توك بسيارة ميني فان أمر جيد ، ولكننا فى حاجة إلى ضرورة مراعاة البعد الإجتماعى لـ3 ملايين من سائقى التوكتوك ممن لديهم أسر ينفقون عليهم.
بشرى لمالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول حقهم فى دعم التموين
كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان عن أنه تم التحدث مع وزارة التموين بشأن محددات الاستبعاد من دعم التموين ، فيما يتعلق بمحدد الأسرة لديها سيارة أحدث من 2013
برلمانى يكشف 6 ملفات.. حسن إدارتها يؤدى إلى خفض الدين العام
قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، جاء نتيجة تصاعد الدين العام بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية، وان الجهود المبذولة من قبل الحكومة فى هذا الشأن غير كافية.
لماذا لم تستفد الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف؟
أصدرت وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الحركة الوطنية المصرية دراسة جديدة بعنوان: "كيف تستفيد الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف؟"، للوقوف على الأسباب التي تحول دون استفادة الصادرات المصرية من تراجع قيمة الجنيه وكيفية مواجهة هذه المعوقات.
تعرف على شروط استبعاد المسافرين للخارج من بطاقات التموين
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مع كل المعايير التي أعلنت عنها الحكومة والمقرر تطبيقها أيضًا ضمن المرحلة الخامسة، لتصفية بطاقات التموين من غير مستحقي الدعم.
أول تحرك برلماني بعد استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال بسبب المنشطات
تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس، بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، وأن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير.
المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين .. مقترح برلماني لحذف ساكني الأحياء الراقية
أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لحذف الفئات التي تسكن في أحياء راقية من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الفئات يعيشون في شقق يتعدى سعرها المليون جنيه، وهذا دليل كافِ لـ تصنيفهم ضمن غير مستحقي الدعم.