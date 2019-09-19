نقيب الصحفيين يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إنه يتحدى الجماعات الإخوانية إذا نشروا أى طلب شخصي للقوات المسلحة.





وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتحدى جماعة الإخوان الإرهابية فى كشفت أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو، مؤكدا أن مرسي انتقل لتخيله أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة، ستحدث من فرع من الجيش.





وأشار ضياء رشوان، إلى أن نظرية المؤامرات المبكرة بدأت بعد ثورة يناير، وأن نظرية المؤامرة التى تروجها جماعة الإخوان تفضحهم دائمًا.





وكشف ضياء رشوان، عن أن "عقد صفقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية كان سهلا ولكن قيادات الجيش شرفاء وفضلوا مصلحة الوطن".





وأوضح ضياء رشوان، أن الإخوان عندما يدخلون فى شيء يفسدونه، وقادة الجماعة اعترفوا بالفشل، كما أن بيان جماعة الإخوان الإرهابية تضمن اعترافًا ضمنيًا بفشلهم وسوء تقديرهم، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، لم يعد أحد يأمنها على شيء.





وأشار ضياء رشوان، إلى أن 70% تركوا الجماعة وتخلوا عنها لأنها تستخدم العنف، والباقون من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي، مشيرا إلى أن اعتصام رابعة المسلح أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تغير تفكيرها ومنهجها نحو العنف والقتل.