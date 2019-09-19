ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب الصحفيين يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:38 ص
نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين
البهى عمرو
قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إنه يتحدى الجماعات الإخوانية إذا نشروا أى طلب شخصي للقوات المسلحة.

وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتحدى جماعة الإخوان الإرهابية فى كشفت أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو، مؤكدا أن مرسي انتقل لتخيله أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة، ستحدث من فرع من الجيش.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن نظرية المؤامرات المبكرة بدأت بعد ثورة يناير، وأن نظرية المؤامرة التى تروجها جماعة الإخوان تفضحهم دائمًا.

وكشف ضياء رشوان، عن أن "عقد صفقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية كان سهلا ولكن قيادات الجيش شرفاء وفضلوا مصلحة الوطن".

وأوضح ضياء رشوان، أن الإخوان عندما يدخلون فى شيء يفسدونه، وقادة الجماعة اعترفوا بالفشل، كما أن بيان جماعة الإخوان الإرهابية تضمن اعترافًا ضمنيًا بفشلهم وسوء تقديرهم، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، لم يعد أحد يأمنها على شيء.

وأشار ضياء رشوان، إلى أن 70% تركوا الجماعة وتخلوا عنها لأنها تستخدم العنف، والباقون من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي، مشيرا إلى أن اعتصام رابعة المسلح أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تغير تفكيرها ومنهجها نحو العنف والقتل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذكرى فض رابعة .. . العربية للدراسات الأمنية: كانوا يحملون الكلاشينكوف

مصطفى بكري يكشف عدد مصابي الشرطة خلال فض اعتصام رابعة الإرهابي.. فيديو

الحقيقة لا تموت.. قيادي إخواني يعترف على الهواء: اعتصام رابعة كان مسلحا

ضياء رشوان: 70 % من أفراد الجماعة الإرهابية تخلوا عنها.. فيديو

نقيب الصحفيين يتحدى الجماعات الإرهابية على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

ملك التوقعات .. انضمام رضا عبدالعال لقناة الزمالك الجديدة

أحمد حمدى يلمح لـ عودته إلى الاهلى

التعليم تلزم تلاميذ المدارس الرسمية والخاصة بدراسة كتاب Connect مع Connect Plus

تعرف على رسالة مسئولي نادي الزمالك إلى شيكابالا

الدم السوري رخيص.. كيف استهدفت 3 دول سوريا للانتقام من طهران

رد ناري من حزب مصر الحديثة على بيان تيار الكرامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!