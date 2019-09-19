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أخبار العالم

ترامب يهدد: قد تحدث أشياء قاسية في الشرق الأوسط

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:33 ص
ترامب
ترامب
أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن منطقة الشرق الأوسط قد تشهد الكثير من "الأشياء القاسية" وذلك في آخر تعليق له على الهجوم الذي شهدته منشآت شركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي. 

وأضاف الرئيس الأمريكي "سهل جدا إجراء اتصال هاتفي واحد للرد على هجمات السعودية لكن ليس ضروريا اليوم أو غدا أو في أسبوعين".

وتابع الرئيس الأمريكي "سنرى ما سيحدث في الشرق الأوسط فقد تحدث الكثير من الأشياء القاسية أو ربما غير القاسية".


كان ذلك بعد أن كشفت السعودية بالأدلة الدامغة، الأكاذيب التي أطلقتها إيران ولا تزال تطلقها، بهدف التنصل من الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وفي مؤتمر صحفي بالرياض، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.

وقال "نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادما في اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة".

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