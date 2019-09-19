«كما أنا» يفتتح الموسم الفني لجاليري مصر.. الأحد

يفتتح جاليري مصر معرضه الأول بعنوان "كما أنا" الأحد المقبل، في السابعة مساءً، ويحضر الإفتتاح نخبة من الفنانين والنقاد والشخصيات الثقافية والأدبية ولفيف من الجمهور.



وذكر الفنان محمد طلعت، مدير الجاليري، أن "هذا العرض من أهم العروض الفنية هذا الموسم لأنه يضم أعمال خمسة من نجوم الحركة التشكيلية وهم الفنانون (عادل السيوي - إسلام زاهر – إبراهيم الدسوقي – محمد عبلة – عصام معروف) والذين أسهموا بتجاربهم المتفردة والمميزة في إثراء المشهد الفني التصويري المعاصر وأصبح لكل فنان منهم بصمة وشخصية خاصة به، وتجاور أعمال هؤلاء في عرضِ واحد فرصة هامة للفنانين والنقاد وطلبة الفنون لمشاهدتها والتنقل بين عوالمها والتعرف على خصوصية أفكار وأساليب ورؤى كل فنان منهم".



ويستمر المعرض حتى 21 أكتوبر2019 بمقر الجاليري (4 أ شارع بن زنكي . الزمالك).