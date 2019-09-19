مؤسسة سعود بن صقر تدعو جهاز تنمية المشروعات للمشاركة في معرض رأس الخيمة

دعت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نيفين جامع للمشاركة في معرض" رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



ويقام معرض رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2019.



ويستهدف المعرض تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشروعات الشباب وترويج منتجاتها إقليميا ومحليا وكذلك إيجاد قنوات اتصال وتكامل بين أصحاب المشروعات المشاركين من جميع دول العالم لعقد صفقات وشراكات جديدة والتعرف على أفضل الموردين الدوليين بالإضافة إلى المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف المجالات التجارية والخدمية والصناعية.