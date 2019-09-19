رسميًا.. تعديل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قرار اللجنة المؤقتة بقيادة عمرو الجنايني بتعديل موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.



ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تم تقديم موعد مباراة السوبر غدا التي تقام بين فريقي الأهلي والزمالك باستاد الجيش ببرج العرب ساعة لتقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة.



كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد كشف مساء أمس الأربعاء عن تعديل موعد اللقاء، وذلك عبر تصريحات تليفزيونية.



ويوجه النادي الأهلي منافسه نادي الزمالك يوم الغد الجمعة في لقاء السوبر المصري لموسم 2019/2018 على استاد الجيش ببرج العرب.



ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.





