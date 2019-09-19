قصف جبهة الأهلي.. رئيس الزمالك: تركى آل الشيخ طلب تحمل تكلفة علاج أحمد مرتضى

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى الحالى ومالك نادي بيراميدز السابق عرض تحمل نفقات علاج نجله أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك.



وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن تركى آل الشيخ عرض عليه ذلك الأمر من وازع إنسانى بحت وقدمنا له الشكر على عرضه رغم عدم تلبيته لأننا قادرين على علاج أحمد مرتضى من الجلطة التى أصابت ساقه ثم معاناته من الغدة الدرقية بسبب المجهود الكبير الذى يبذله فى خدمة الزمالك.



وشدد مرتضى منصور أنه لم يتهم تركى آل الشيخ بالمزايدة فى عرضه وكذلك عمرو الجنانينى رئيس اتحاد الكرة الحالى عندما طلب منه نجلى إحضار دواء خاص بعلاج الغدة الدرقية من دبى حيث كان متواجدا بها وذلك على عكس الاتهامات التى تعرضنا لها لمجرد إظهار رغبتنا فى المساعدة بعلاج مؤمن زكريا لاعب الأهلى من وازع إنسانى وطنى.



