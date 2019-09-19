ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قصف جبهة الأهلي.. رئيس الزمالك: تركى آل الشيخ طلب تحمل تكلفة علاج أحمد مرتضى

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:47 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
منتصر الرفاعى
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى الحالى ومالك نادي بيراميدز السابق عرض تحمل نفقات علاج نجله أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن تركى آل الشيخ عرض عليه ذلك الأمر من وازع إنسانى بحت وقدمنا له الشكر على عرضه رغم عدم تلبيته لأننا قادرين على علاج أحمد مرتضى من الجلطة التى أصابت ساقه ثم معاناته من الغدة الدرقية بسبب المجهود الكبير الذى يبذله فى خدمة الزمالك.

وشدد مرتضى منصور أنه لم يتهم تركى آل الشيخ بالمزايدة فى عرضه وكذلك عمرو الجنانينى رئيس اتحاد الكرة الحالى عندما طلب منه نجلى إحضار دواء خاص بعلاج الغدة الدرقية من دبى حيث كان متواجدا بها وذلك على عكس الاتهامات التى تعرضنا لها لمجرد إظهار رغبتنا فى المساعدة بعلاج مؤمن زكريا لاعب الأهلى من وازع إنسانى وطنى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير فني جديد فى الزمالك.. مرتضى منصور: بستعجب من الهجوم على أولادى

مفاجأة.. مرتضى منصور يتكفل بعلاج مؤمن زكريا

تعرض للإذلال.. مرتضى منصور: أزمة مؤمن زكريا سببها الاهلى.. فيديو

ردا على مرتضى منصور.. الخطيب يكشف عن تفاصيل جديدة فى أزمة مؤمن زكريا

رقم صادم .. تعرف على تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الخارج .. فيديو

إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف سر مبادرته لـ التكفل بعلاج مؤمن زكريا

ترشيحاتنا

بعد سحبه من الأسواق ومنع تداوله.. أخطر الأثار الجانبية لـ الزنتاك

قتله برصاصة فى الرأس وحرق جثته بالبنزين.. جريمة بشعة هزت السعودية.. التفاصيل الكاملة

بدون ميكب.. شاهد الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

هدوء ما قبل العاصفة.. بعدما كشفت السعودية أكاذيبها.. القادم أسوأ على إيران

حذاء غريب الشكل.. بوسي شلبي تحدث ضجة في فعاليات الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة جريئة.. درة تأسر قلوب متابعيها من أحدث جلسة تصوير

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين