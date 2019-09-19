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فن

اوكا واورتيجا مش هيسيبوك.. مي كساب تتوعد بيومى فؤاد: نتقابل يوم العرض

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:13 م
مي كساب
مي كساب
محمد بدران
روجت الفنانة مي كساب لفيلمها القادم "الطيب والشرس واللعوب" على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت مي كساب مشهدا من أحداث الفيلم والأفيش الذي ظهر الفنانون عليه بالشكل المرسوم كإطلالة التسعينيات، وعلقت مي على الفيديو قائلة: " بيومي فؤاد اوكا واورتيجا مش هيسيبوك نتقابل يوم العرض الخاص 2 أكتوبر إن شاء الله بجميع دور العرض".


وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.


فيلم "الطيب والشرس واللعوب" يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.
اوكا واورتيجا مش هيسيبوك.. مي كساب تتوعد بيومى فؤاد: نتقابل يوم العرض
اوكا واورتيجا مش هيسيبوك.. مي كساب تتوعد بيومى فؤاد: نتقابل يوم العرض

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