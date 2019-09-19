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رياضة

الزمالك يعدل موعد مباراته أمام جينيراسيون السنغالي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:52 م
الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف مصدر مطلع بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قيام مسؤولي نادي الزمالك بتعديل موعد مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام يوم السبت الموافق ٢٨ سبتمبر الجاري على ملعب بتروسبورت بدلا من يوم الأحد الموافق ٢٩ من الشهر الجاري.

حيث جاء قرار نادي الزمالك بتعديل موعد المباراة بعد إعلان اتحاد الكرة لمواعيد مباريات الدوري وإعلان خوض الفريق الأبيض لمباراته أمام الاتحاد في الجولة الأولى يوم ٢٣ من الشهر الجاري.

وتلوح في الأفق بوادر أزمة بسبب تحديد الأهلي ليوم ٢٨ سبتمبر الجاري موعدا لمباراته أمام كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام، وسيرفض الأمن اقامة المباراتين في نفس اليوم بالقاهرة.


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