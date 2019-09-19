بعد وجوده فى الجونة .. 5 معلومات عن المصرى العالمى مينا مسعود

حظى ظهور الفنان العالمى مينا مسعود - صاحب الاصول المصرية - فى فيديو بثه من مدينة الجونة خلال استعداده للحلول كضيف فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة باهتمام واسع.



وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن مينا مسعود:



1- ولد مينا مسعود في 17 سبتمبر 1991.



2- هاجر من مصر الى كندا برفقة أسرته فى عمر الثلاثة سنوات



3- حظى بشهرة عالمية واسعة بعد اختياره من قبل شركة ديزنى العالمية لتجسيد شخصية علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم.



4- من أهم اعماله مسلسلات جاك رايان،نيكيتا ، لعبة واتش دوغز 2.



5- لديه شقيقتان أكبر سنا منه .