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فن

بعد وجوده فى الجونة .. 5 معلومات عن المصرى العالمى مينا مسعود

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:53 م
ميناء مسعود
ميناء مسعود
أحمد البهى
حظى ظهور الفنان العالمى مينا مسعود - صاحب الاصول المصرية - فى فيديو بثه من مدينة الجونة خلال استعداده للحلول كضيف فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة باهتمام واسع.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن مينا مسعود:

1- ولد مينا مسعود في 17 سبتمبر 1991.

2- هاجر من مصر الى كندا برفقة أسرته فى عمر الثلاثة سنوات

3- حظى بشهرة عالمية واسعة بعد اختياره من قبل شركة ديزنى العالمية لتجسيد شخصية علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم.

4- من أهم اعماله مسلسلات جاك رايان،نيكيتا ، لعبة واتش دوغز 2.

5- لديه شقيقتان أكبر سنا منه .

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