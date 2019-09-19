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أخبار العالم

السعودية تفوز بعضوية مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:27 م
وكالة الطاقة الذرية
وكالة الطاقة الذرية
قسم الخارجي
حصلت السعودية على عضوية مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال انتخابات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ 63 المنعقدة في مدينة فيينا النمساوية.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودي خالد بن صالح السلطان إن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد السلطان أن تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

ويعد مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها.

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