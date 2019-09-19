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أخبار العالم

السودان تسقط عقوبات الإعدام والحبس على أعضاء الحركات المسلحة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:42 م
مجلس السيادة السوداني
مجلس السيادة السوداني
شريف سيد
قرر مجلس السيادة السوداني إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من أعضاء حركة تحرير السودان، و إطلاق سراح 18 سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم فى مقار أمنية مختلفة.

وأعلن الناطق الرسمى باسم المجلس السيادي السوداني، محمد الفكي سليمان، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع في جوبا..

ووفقا لوسائل الإعلام السودانية، فإن هذا القرار يأتي لتهيئة الأجواء لعملية السلام، وتماشيا مع الاتفاق بين المجلس السيادي والحركات المسلحة.

واعتبرت هذا القرار بمثابة دفعة جديدة لعملية السلام في السودان، حيث كان هذا المطلب من ضمن مطالب الحركات المسلحة السودانية.

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