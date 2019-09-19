"حسن وحورية.. ملحمة النصر" على مائدة مكتبة القاهرة.. السبت

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة كتاب "حسن وحورية .. ملحمة النصر والعشق" فى السادسة من مساء يوم السبت ٢١ سبتمبر الجارى بمقر المكتبة بالزمالك .



يتحدث فى الندوة فضيلة الدكتور سعيد عامر، نائب شيخ الأزهر، واللواء أركان حرب محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، الأديب والمفكر الدكتور كمال زاخر، الشاعرة مريم توفيق مؤلفة الكتاب، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.



والكتاب هو الرواية الأولى للشاعرة مريم توفيق، ويتحدث عن الجانب الإنسانى لأبطال حرب أكتوبر المجيدة من خلال قصة حب بدأت عام ٦٧ مرورًا بمرحلة الاستنزاف وانتهاء بالحرب .