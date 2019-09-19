3 نجمات بإطلالات متشابهة فى حفل افتتاح مهرجان الجونة.. تعرف عليهن

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،صورا للنجوم الذين يشاركون فى فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.



وظهر عدد من النجمات بإطلالات متشابهة، حيث اعتمدت الفنانات نور وامينة خليل ، ومنى زكى على اللون البيج والريش فى منطقة الصدر.



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.