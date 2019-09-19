من غير ظهر وجريء.. محمد فراج يستعرض فستان حبيبته بـ مهرجان الجونة

تألقت الفنانات اليوم على الريد كاربت بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وشاركت زوجات الفنانين بإطلالات مختلفة.واصطحب الفنان محمد فراج حبيبته إلى المهرجان وشاركته الظهور على الريد كاربت بفستان أبيض جريء ومثير حيث ظهر فراج وحبيبته بصورة من الخلف وذلك لإظهار تصميم الفستان المكشوف بالكامل من الظهر.وتساءل الجمهور على الصور المنشورة لهما واعتقادهم انهما متزوجان.يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.