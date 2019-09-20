البحث العلمي تطلق مسابقات ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للابتكار

أعلنت اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فيى إطار معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار وفى السنة الثانية على التوالى عن مسابقة غير تقليدية لاختيار أفضل مقطع فيديو عن الابتكارات المجتمعية الغير تقليدية.



ودعت الأكاديمية جميع الباحثين والمبتكرين للمشاركة فى المسابقة بتصوير فيديو بطريقة شيقة مبتكرة لأى مشكلة تم حلها بطريقة مبتكرة وبسيطة، على أن لا تزيد مدته عن دقيقتين من خلال تليفونهم الخاص ثم رفعها على اليوتيوب او اى موقع اخر لرفع الفيديوهات .



واشارت إلى أنه يتم ارسل اللينك الخاص بالفيديو ووضعة داخل الاستمارة من خلال الموقع الرسمى للأكاديمية علي الرابط التالي http://forms.asrt.sci.eg/photography، وذلك اعتبارًا من 14 سبتمبر على أن يكون آخر موعد للتسجيل والمشاركة فى المسابقة هو 4 أكتوبر 2019.



وسيتم مشاهدة الفيديوهات وتقييمها من جهات متخصصة واختيار أفضل فيديو وسيعرض فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 2019 وسيحصل صاحبه على مكافأة مالية والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي يومي 24-25 أكتوبر 2019 بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.

