ضحية حادث الفنان أحمد صلاح حسني: اتصالحت جنائيا.. لكن حقي في العربية ماخدتوش

كشف ضحية حادث تصادم الفنان أحمد صلاح حسني، عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدًا أنه تصالح مع الفنان في الشق الجنائي فقط، بينما لم يحصل على أي تعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بسيارته.

ضحية حادث الفنان أحمد صلاح حسني: "اتصالحت جنائيًا.. لكن حقي في العربية ماخدتوش"

وقال الضحية في تصريح لصدى البلد: "أنا فعلاً تصالحت في الشق الجنائي، لكن العربية خرجت من الحادث غير صالحة تمامًا للإصلاح، وجبت تقرير رسمي من توكيل نيسان بيأكد إنها مالهاش تصليح، وسعرها كان أكتر من مليون جنيه".

وأضاف: "رغم التواصل اللي حصل بيني وبين الفنان، لكن المبلغ اللي دفعه 600 ألف جنيه مغطاش حتى نص الخسائر، واضطريت أقبله علشان كانت عليا ديون، ووقف حالي بقالي سنتين، ده غير الأقساط والغرامات اللي تراكمت عليا".

وتابع: "بعد ما الدعوى الجنائية خلصت بالتصالح، المحامي اللي كان ماسك قضيتي ما بقاش بيرد، فاضطريت أكمل لوحدي في الشق المدني عشان أطالب بحقي".

وأكد الضحية أنه مستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على التعويض المدني الكامل عن الضرر الذي لحق بسيارته، مشيرًا إلى أن التصالح الجنائي لا يسقط الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية.

أعلن رمضان أبو هندية، المحامي بالنقض والإدارية العليا، عن تحديد جلسة يوم 30 سبتمبر 2025 للنطق بالحكم في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب تحطيم سيارة بالتجمع.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام الفنان بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر في وقت سابق، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

وقال المحامي إن الدعوى تطالب الفنان أحمد صلاح حسني بتعويض مالي قدره مليون جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت بموكله جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.

قال محمد صالح الموظف، المُتضرّر من حادث تصادم الفنان أحمد صلاح حسني، إنه تم التصالح في الدعوى الجنائية ودفع الفنان 600 ألف حنيه.

وأكد أنه مستمر في الدعوى المدنية وسوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

ونظرت محكمة جنح التجمع الخامس، محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، لإثبات مدى جدية التصالح من الطرفين.

وأكد دفاع الضحية أن المحكمة أجلت الحكم لإعطاء فرصة للفنان أحمد صلاح حسني من أجل التصالح.

وأضاف أن الواقعة بدأت عندما كان موكله يسير على كوبري أرابلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف، وأن شدة الصدمة دفعت سيارته للأمام ما تسبب في إصابته بكدمات بالظهر والرأس والسيارة دُمرت بشكل كامل.