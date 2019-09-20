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فن

كريم قاسم يقدم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:22 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
على خشبة مسرح مهرجان الجونة السينمائي، تألق النجم كريم قاسم في تقديم دورته الثالثة بمشاركة روزالين البيه، وبحضور مميز قدّم كريم كلمة النجمة منى زكي بمناسبة مرور 30 عامًا على منظمة اليونسكو، بجانب تقديم النجم العالمي مينا مسعود الذي يشارك في المهرجان ويقدم جائزة مؤسسة EDA، التي قام بانشائها لدعم التنوع في صناعة الترفيه والفنانين ذوي الأصول المختلفة.

وذكر أن كريم قاسم ينتظر عرض أولى حلقات حكاية "مين طفى النور" بمسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث يوم الأحد القادم، ومؤخرًا انطلقت أحدث أفلام الفنان كريم قاسم "ولاد رزق "2 في دور العرض المصرية والعربية كما ينتظر عرض مسلسل مملكة أبليس، وقريبًا عرض فيلمه العالمي "سواح" في دور العرض في فرنسا وبلجيكا، ومازال فيلمه ليل/خارجي يكمل عروضه في دور العرض العربية والمهرجانات الدولية، كما يحضر الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ".

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