الدوري المصري..تاريخ حافل على مدى 71 عاما..والأهلي الأكثر ألقابا..والشاذلي وحسام أبرز الهدافين

تعود عجلة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للدوران من جديد غدا (السبت) بمباريات الجولة الأولى من النسخة الـ 61 (موسم 2019 – 2020) للبطولة الاهم في مصر والتي تعد واحدة من أقوى وأقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وإفريقيا.



وتشمل الجولة الأولى من مباريات الدوري تسع مباريات، تقام على مدار ثلاثة أيام، حيث يلتقي ضمن مباريات اليوم الأول طلائع الجيش مع المقاولون العرب، والجونة مع الإسماعيلي، وإنبي مع بيراميدز، وتقام في اليوم الثاني (الاحد) أربع مباريات حيث يلتقي أسوان مع مصر المقاصة، وطنطا مع وادي دجلة، والانتاج الحربي مع نادي إف سى مصر، والمصري مع حرس الحدود، وتختتم مباريات الجولة الأولى، بمباراتين يوم الاثنين المقبل الاولى بين الأهلي (حامل اللقب) وسموحة، والثانية بين الزمالك (الوصيف) والاتحاد السكندري.

ويعد الدوري المصري من أقدم الدوريات في القارة السمراء، حيث خرج الى النور في موسم 1948-1949، ويعود الفضل في انطلاق البطولة إلى محمود بدر الدين المعلق الإذاعي، الذي نجح في إقناع محمد حيدر رئيس اتحاد الكرة حينذاك بفكرة إقامة أول بطولة دوري، لتنطلق أول نسخة للبطولة في 22 أكتوبر 1948 واستمرت حتى 19 يونيو 1949.

وشارك في النسخة الاولى 11 ناديًا ممثلين في الأهلي ونادي فاروق "المسمى القديم للزمالك" والترسانة والمصري والإسماعيلي والاتحاد السكندري والأوليمبي والترام واليونان والسكة الحديد وبور فؤاد.

وكان محمد أمين لاعب نادي فاروق، صاحب أول هدف في تاريخ الدوري المصري، وأحرزه في الدقيقة الأولى، أما زميله في الفريق نفسه سعد رستم فكان صاحب أول "هاتريك" بإحرازه ثلاثية في مباراة المصري في الموسم نفسه.

وتوج الأهلي بلقب الدوري في نسخته الاولى برصيد 29 نقطة، وحل الترسانة وصيفا برصيد 25 نقطة، بعد اقامة مباراة فاصلة لتحديد صاحب المركز الثاني بين الترسانة والإسماعيلي، وفاز الترسانة الملقب بـ "الشواكيش" 3-2 ليفوز الترسانة بالمركز الثاني والاسماعيلي بالمركز الثالث، وحل نادي فاروق في المركز الرابع الذي حسم عن طريق القرعة بين المصري وفاروق بعد تساويهما في النقاط برصيد 23 نقطة لكل منهما.

كما أقيمت دورة فاصلة بين الترام واليونان وبور فؤاد لتحديد الفريق الهابط إلى الدرجة الثانية ليهبط الترام في النهاية لاحتلاله المركز الأخير.

وتوج السيد الضظوي مهاجم المصري بلقب هداف الدوري برصيد 15 هدفًا، بفارق هدفين عن محمد دياب العطار "الديبة" نجم الاتحاد السكندري.

ويسجل التاريخ أن النادي الأهلي توج بلقب أول نسخة عام 1948، كما أنه يعد الأكثر تتويجًا باللقب حتى الآن بواقع 41 مرة، ويليه الزمالك الذي فاز بالدوري 12 مرة، ثم الإسماعيلي بـ 3 مرات، في حين فاز باللقب مرة واحدة كل من الترسانة، والأوليمبي، وغزل المحلة والمقاولون العرب.

وانطلق الموسم الأول من الدوري المصري يوم 22 أكتوبر 1948، وتشكّل من 11 فريقًا في مجموعة واحدة ومنذ ذلك الحين، تغير نظام المسابقة اكثر من مرة، ولم تكتمل منافسات البطولة 6 مرات، وجميع المواسم كانت بنظام المجموعة الواحدة باستثناء 6 مواسم اقيمت خلالها البطولة بنظام المجموعتين، وكان الحد الأدنى من عدد الفرق المشاركة في موسم واحد 10 فرق وتم ذلك في 9 مواسم، فيما كان العدد الأعلى هو 24 فريقا وتم ذلك في 3 مواسم.

ويتنافس حاليًا 18 فريقا في مجموعة واحدة، حيث يلعب كل فريق 34 مباراة على دورين ذهابًا وإيابًا ويشارك أول وثاني الدوري في أبطال إفريقيا، فيما يشارك الثالث في كأس الكونفيدرالية الإفريقية في العام التالي، ويهبط أدنى ثلاثة فرق في الترتيب لدوري الدرجة الثانية.

وهناك فريقان لم يهبطا لدوري الدرجة الثانية عبر تاريخ البطولة هما الأهلي والزمالك، وأكثر الأندية مشاركة في الدوري على مر التاريخ هي الأهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد يليهما المصري والاتحاد حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

وأكبر نتيجة تحققت في تاريخ البطولة هي فوز المصري على بني سويف بنتيجة 11-0 عام 1964.

وبقي الدرع الأول للبطولة متداولا منذ صناعته موسم 49-50 وحتى صناعة درع آخر جديد في موسم 2016-2017.

وكان الدرع القديم على شكل طبق من الفضة الخالصة قطره 95 سم، ومُحاط بإطار خشبي وأبقى الدرع الجديد على الشكل الدائري ونقش عليه ثلاثة نجوم إضافة إلى أهرامات الجيزة الثلاثة وشعار الاتحاد المصري لكرة القدم.

نادي المائة

دخل 8 لاعبين مصريين منذ بداية بطولة الدوري الممتاز نادي المئة في مصر كما أُطلق عليه "مجازًا" والذي يضم اللاعبين الذين أحرزوا مائة هدف أو أكثر وهم كالتالي على الترتيب، حسن الشاذلي لاعب نادي الترسانة 187 هدفا، حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك والمصري السابق 168 هدفا،مصطفى رياض لاعب الترسانة 123 هدفا،السيد الضظوي لاعب المصري والأهلي 112 هدفا،محمود الخطيب لاعب الأهلي 108 أهداف،أحمد الكاس لاعب الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندري 107 أهداف،محمد أبوتريكة لاعب الترسانة والأهلي 106 أهداف