بعد خسارة نتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يختار رئيس الحكومة القادم

ذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية اليوم الجمعة أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيبدأ بعد غد الأحد المشاورات مع الأحزاب لاختيار عضو الكنيست الأوفر حظًا الذي سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة وذلك بعد خسارة بنيامين نتنياهو.



ووفقًا لـ "مكان" سيتم نقل هذه الاجتماعات في بث مباشر وحسب النتائج شبه النهائية للانتخابات، يتقدم "كاحول لافان" على الليكود بمقعدين، وبقيت القائمة المشتركة تحتل المكان الثالث مع ثلاثة عشر مقعدا.



وفى سياق متصل يبدأ رئيس حزب كاحول لافان بيني جانتس مشاوراته مع رؤساء أحزاب اليسار الوسط وذلك بعد فوزه على حزب الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو.