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فن

15 متر قماش..متابع يحرج درة فى مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:11 م
درة
درة
منار نور
نشرت الفنانة درة مجموعه من الصور خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الثالثة لعام 2019، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت درة فى الصور بإطلالة مميزة كالعادة كما تظهر دائمًا بفساتين مناسبة و ستايل مختلف، مرتدية فستانا بلون الفوشيا، وهو ما استغربه الكثير من متابعيها من لون الفستان ولكنه نال إعجاب الكثير.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع الماكياج المناسب والذي تماشى مع لون الفستان ،وقامت برفع شعرها.

وجاءت التعليقات كالتالى : _ "عجبني الفستان جدا " _ " الملكه "_ " 🤣🤣👌خمستاشر متر قماش "_ " برنسيسة " .

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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