دخل الفن منذ 23 عاما.. تعرف على مسيرة الفنان المعتزل فيصل الراشد

أعلن الفنان فيصل الراشد، اعتزاله الفن بعد مشوار طويل في عالم الغناء والتلحين، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وقال فيصل الراشد: "هذا اللي تبيه يالهندي انت ومفارش ؟ يالله سوو بارتي على اعتزالي اليوم بمناسبة النصر".



"فيصل الراشد"، هو مطرب وملحن كويتي دخل عالم الفن منذ ما يقرب من 23 عامًا.



وقدم فيصل الراشد العديد من الأغاني الخاصه به وأغاني زمن الفن الجميل على مدار مشواره الفني منها "فوق تحت"، و"مرني"، و"قلبي يلي"، و"يا سمار"، و"غالي الأثمان"، و"أنا وخلي"، و" أحبه كلش"، وغيرها من الأغاني، كما طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "انتي صجيه" وهي من كلمات سعد العماني، وألحان فيصل الراشد، وتوزيع وماستر محمد الشطي.