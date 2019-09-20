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سيارات

زيادة غير متوقعة في أسعار اسبيرانزا اريزو 5

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:38 م
اسعار اريزو 5
اسعار اريزو 5
اشرف عطية
أعلنت شركة "غبور أوتو" وكيل العلامة التجارية هيونداي ومازدا وشيري وجيلي ارتفاعا جديدا في أسعار اسبيرانزا اريزو 5 2020 أعلى فئة اوتوماتيك لتصبح بسعر 230 ألف جنيه بدلا من 202 ألف جنيه، بينما استقر سعر الفئة الأولى مانيوال بسعر 168 ألف جنيه.

وتأتي "Arrizo 5" المجمعة محليًا بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصانا واير باج للسائق و الراكب الامامي و نذام فرامل ABS وEBD و فوانيس شبورة امامية وخلفية ومرايات جانبية كهربائية، وجنط سبور 16 انش وتأتي اعلي فئة منها مجهزة بفتيس اتوماتيك و فتحة سقف انسيابية.

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