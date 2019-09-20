تحية خاصة من جماهير الاهلي لهذا اللاعب قبل بدء السوبر المصري.. فيديو



شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - مروان محسن.



بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:



حراسة المرمى : محمد عواد



خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز



خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا



خط الهجوم: مصطفى محمد

وجهت جماهير النادي الأهلي، تحيه خاصة إلى نجم فريق الكرة الأول، حسام عاشور، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك على ستاد الجيش في برج العرب.وقامت جماهير النادي الأهلي بتوجيه التحية الي حسام عاشور، وقام الأخير بمبادلتهم التحية خلال عمليات الإحماء الخاصة بالفريق.حراسة المرمى : محمد الشناويخط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلولخط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحيخط الهجوم : جونيور أجايي.