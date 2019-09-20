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رياضة

تحية خاصة من جماهير الاهلي لهذا اللاعب قبل بدء السوبر المصري.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:50 م
صدى البلد
نور عادل
وجهت جماهير النادي الأهلي، تحيه خاصة إلى نجم فريق الكرة الأول، حسام عاشور، وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك على ستاد الجيش في برج العرب.

وقامت جماهير النادي الأهلي بتوجيه التحية الي حسام عاشور، وقام الأخير بمبادلتهم التحية خلال عمليات الإحماء الخاصة بالفريق.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجايي.

بدلاء الأهلي في السوبر المصري:

شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - مروان محسن.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد

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