صدمة لـ الزمالك بعد انطلاق مباراة السوبر.. تفاصيل



حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.



أما البدلاء :-



شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - مروان محسن.



بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:



حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد

تلقى نادي الزمالك صدمة قوية فور انطلاق مباراة السوبر المصري امام النادي الأهلي التي تجمعهما بالوقت الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.وتعرض مدافع نادي الزمالك محمد عبدالغني الي اصابة في اللحظات الاولى من عمر المباراة ليخرج من المباراة ويدخل بدلًا منه محمود الونش.