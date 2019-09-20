ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضحايا الدقائق الأولى من الشوط الأول بين الاهلي والزمالك.. تبديلات اضطرارية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد هاني
تقدم النادي الأهلي على الزمالك خلال مجريات الشوط الأول بهدف في الدقيقة 21 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة الى حمدي النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وترتد إلى منتصف الملعب.

وشهدت الدقائق الـ 5 تعرض مدافع نادي الزمالك محمد عبدالغني إلى اصابة في اللحظات الاولى من عمر المباراة ليخرج من المباراة ويدخل بدلًا منه محمود الونش.

كما تعرض في الجانب المقابل مدافع النادي الأهلي محمود متولي إلى إصابة عضلية أثناء إلتحامه مع لاعبي الزمالك، واضطر الجهاز الفني لإدخال محمد هاني بدلا منه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي
خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-
شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - مروان محسن.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا
خط الهجوم: مصطفى محمد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيكابالا يهدر هدفا محققا للزمالك أمام الاتحاد .. فيديو

الشناوي ينقذ بيراميدز من هدف مؤكد لـ فرجاني ساسي

نهائي كأس مصر.. اختفاء محمد عواد من مرماه أثناء لقاء الزمالك وبيراميدز

أنغام تتسبب في أزمة كبيرة لـ الأهلي والزمالك قبل السوبر المصري

شاهد.. لفتة إنسانية من لاعبي الأهلي تجاه مؤمن زكريا قبل انطلاق السوبر

تحية خاصة من جماهير الاهلي لهذا اللاعب قبل بدء السوبر المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

صورته توجع القلب.. نبيل الحلفاوي يعلق على وفاة الطفل الزملكاوي

كل إطلالاتها شفافة.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد في الجونة

عضو فى الجهاز الفنى لـ الزمالك يرحل عقب السوبر بموافقة مرتضى منصور

رد ناري من ساويرس بعد انتقاد عمار على حسن لمهرجان الجونة.. شاهد

شاهد.. لفتة إنسانية من لاعبي الأهلي تجاه مؤمن زكريا قبل انطلاق السوبر

السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد بهذه الشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور