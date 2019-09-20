ضحايا الدقائق الأولى من الشوط الأول بين الاهلي والزمالك.. تبديلات اضطرارية

تقدم النادي الأهلي على الزمالك خلال مجريات الشوط الأول بهدف في الدقيقة 21 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.



بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة الى حمدي النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وترتد إلى منتصف الملعب.



وشهدت الدقائق الـ 5 تعرض مدافع نادي الزمالك محمد عبدالغني إلى اصابة في اللحظات الاولى من عمر المباراة ليخرج من المباراة ويدخل بدلًا منه محمود الونش.



كما تعرض في الجانب المقابل مدافع النادي الأهلي محمود متولي إلى إصابة عضلية أثناء إلتحامه مع لاعبي الزمالك، واضطر الجهاز الفني لإدخال محمد هاني بدلا منه.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي

خط الهجوم : جونيور أجاي.



أما البدلاء :-

شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - مروان محسن.



بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: مصطفى محمد