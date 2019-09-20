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أخبار العالم

تركيا تستعد لعملية عسكرية محتملة شمال سوريا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:16 م
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
رويترز
قال مصدران أمنيان لرويترز اليوم الجمعة إن أطباء من مدن كبرى في تركيا تم إرسالهم لإقليمين في جنوب البلاد استعدادا لتوغل محتمل في شمال سوريا وأضافا أن إجازات الأطباء في المنطقة ألغيت أيضا.

وتعمل تركيا والولايات المتحدة على إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا. 

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن واشنطن تماطل في التنفيذ وإن تركيا ستنفذ عملية داخل سوريا إذا لم تتم إقامة المنطقة الآمنة بنهاية سبتمبر.

وقال مصدر أمني إن أطباء من مدن كبرى أرسلوا إلى إقليمي شانلي أورفة وماردين استعدادا لتوغل محتمل.

وأضاف المصدر "تحدث الرئيس أردوغان بوضوح عن قلق تركيا من وجود حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية في سوريا وأشار إلى عملية عسكرية محتملة إذا لم يتحقق تقدم في النصف الثاني من سبتمبر".

ومن المتوقع أن يناقش أردوغان خطط المنطقة الآمنة، على الحدود السورية الممتدة لمسافة 450 كيلومترا تقريبا من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع.

ونفذت تركيا بالفعل عمليتي توغل استهدفت فيهما وحدات حماية الشعب في سوريا.

وقال مسؤول أمني بارز "تم تعليق إجازات الأطباء للاستعداد لعملية محتملة عبر الحدود. نستعد منذ فترة طويلة. الآن وصلنا لمرحلة يمكن فيها تنفيذ العملية في أي وقت يبدو ضروريا".

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