وسط ترقب قرار البنك المركزي.. خبير: أداء عرضي لمؤشر البورصة الأسبوع المقبل

قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن البورصة المصرية أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات بسبب التوترات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة وضرب مصفاة النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية مع توترات مفاوضات سد النهضة وترقب المستثمرين قرارات البنك المركزي المصري الأسبوع القادم بشأن أسعار الفائدة.



وأضاف رؤوف لـ صدى البلد، أن كل هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى ترقب الأحداث بشكل كبير مما أدى إلى هبوط المؤشر الرئيسى Egx 30 لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 14742 نقطة خاسرا نحو 368 نقطة ومتراجعا من مستويات 15110 نقطة وليصل رأس المال السوقي إلى مستوى 738.1 مليار جنيه متراجعا بنحو 17 مليار جنيه من مستويات 755.1 مليار جنيه.



وتوقع خبير أسواق المال استمرار الاتجاه العرضي للسوق بين مستويات 14550 نقطة و15100 نقطة خلال جلسات تداول الأسبوع القادم حتى تبين قرارات البنك المركزي المصرى بشأن الفائدة والمتوقع اتجاه البنك المركزي نحو التخفيض 150 نقطة أساس أي 1.5 %.



تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14742 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 3.04%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.6% مسجلا 539.5 نقطة.



سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 3.9% مغلقا الفترة عند مستوى 2192 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 2.5 % مغلقا عند 17889 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 2.7 % مغلقا الفترة عند 1439.8 نقطة.



وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 17.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 738 مليار جنيه مقابل 755.1 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 12.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1029 مليون ورقة منفذة على 116 أف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 105 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.



واستحوذت الأسهم على 39.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة في البورصة المصرية، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.2% خلال الأسبوع.



سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 35.5% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.3% والعرب على 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 48.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 85.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.