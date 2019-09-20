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سمير سيف: الحال اتقلب في صناعة السينما والاختيار بقى مجاملات

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:40 م
المخرج سمير سيف
المخرج سمير سيف
عبد الخالق صلاح
أكد المخرج سمير سيف، أن عملية صناعة الأعمال السينمائية والدرامية خلال السنوات الأخيرة، غير طبيعية ومخالفة لأصول وقواعد صناعة السينما، والتي عمل بها كبار المخرجين والمنتجين الذين قدموا أعمالا فنية متميزة تفخر بها ذاكرة السينما المصرية.

وأعرب سيف خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، عن عدم رضاه على تلك التغيرات، قائلا: "تحس إن الهرم اتقلب"، مستنكرا أن يقوم بطل العمل الفني باختيار باقي عناصر العمل، أو يصبح متحكما في اختيار المخرج.

وأوضح أن تلك التغيرات تنعكس سلبا على عملية صناعة السينما، ولا يمكن أن تحقق تلك الأعمال نجاحات أو تظل عالقة في أذهان المشاهدين، مشيرا إلى أنه في تلك الحالة يصبح الإختيار على أساس "الشللية" أو المجاملات دون النظر إلى من يناسبه الدور أو من يصلح لتقديم تلك الشخصية.

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