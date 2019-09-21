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رياضة

أجاي يهدى قميصه لأحد جماهير الاهلي بعد المباراة ..فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
رصدت عدسة صدي البلد ، لحظه أهداء جونيور أجاي نجم النادي الاهلي قميصة لآحد الجمهور بعد إنتهاء المباراة والتي فاز بها الاهلي علي الزمالك 3-2 .

وتوجه أجاي للمدرجات بعد ما طالب أحد الجمهور القميص الخاص به .

وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي العنيد الزمالك 3 / 2 .

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