أجاي يهدى قميصه لأحد جماهير الاهلي بعد المباراة ..فيديو

رصدت عدسة صدي البلد ، لحظه أهداء جونيور أجاي نجم النادي الاهلي قميصة لآحد الجمهور بعد إنتهاء المباراة والتي فاز بها الاهلي علي الزمالك 3-2 .



وتوجه أجاي للمدرجات بعد ما طالب أحد الجمهور القميص الخاص به .



وعزز الأهلي هيمنته على بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي العنيد الزمالك 3 / 2 .

