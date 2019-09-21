ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد التحذير منها.. اكتشف أضرار استخدام أعواد الأذن

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
بعد التحذير منها
بعد التحذير منها ..أكتشف أضرار استخدام أعواد الأذن
أسماء عبد الحفيظ
حذرت صحيفة الديلى ميل "من استخدام أعواد الأذن القطنية ،لما تمثله من خطورة واضحة على الأشخاص ،فهى تسبب عدة المشاكل الصحية على الأذن والجسم ككل .

ووفقا لما نشرتة الصحيفة أن تنظيف الأذن باستخدام الأعواد القطنية تؤثر على طبلة الأذن ويلحق الضرر بها، ولن يساهم الا في دفع الشمع إلى داخل الأذن أكثر مسببا الالتهاب وقروح الجلد في القناة السمعية مما يسهل التهابات الأذن الخارجية، أو احتمالية تهتك أنسجة طبلة الأذن.

ويعتقد الأشخاص أن شمع الأذن يدل على عدم النظافة، حيث انها معلومة خاطئة، لأن شمع الأذن هو عبارة عن مادة شمعية تتكون نتيجة تجمع كل من الزهم، وخلايا الجلد الناتجة عن الأذن الداخلية وإفرازات الغدد الصملاخية في قناة الأذن الخارجية أيضا. حيث أنها بمثابة محاصرة للأوساخ، والغبار الخارجي وحماية الأذن من المواد الصغيرة حيث تلتصق بالمادة الشمعية، وتمنعها من الوصول إلى داخل الأذن.

وأكد الباحثون أن أحد أهم الوسائل الطبيعية لإزالة الشمع حركة الفك سواء في الحديث أو في المضغ، فينتقل الشمع من داخل القناة إلى الأذن الخارجية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التهاب الأذن الوسطى عند الرضع أمر لن يؤرقك بعد اليوم.. تعرف على أسباب وأعراض إصابة طفلك بالعدوى.. وحيل سريعة لا تغفليها لحمايته من المشكلة

منها الطنين والصداع .. تعرف على أضرار أعواد الأذن القطنية وبديلها

ترشيحاتنا

شاهد.. لاعبو الزمالك يخرجون من أرض الملعب ويرفضون استلام الميداليات

متعودة دايما.. وائل جمعة يقصف جبهة الزمالك بعد فوز الاهلي بالسوبر

الحوثيون في اليمن يعلنون وقف الهجمات على الأراضي السعودية

مش بالسن... شيرين رضا تستعرض أناقتها فى مهرجان الجونة.. صور

بث مباشر.. كذب الإخوان.. ميدان التحرير هادئ وحركة المرور طبيعية

ميدان التحرير فاضي.. رسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

مش بالسن... شيرين رضا تستعرض أناقتها فى مهرجان الجونة.. صور

بـ بنطلون غير تقليدي.. مي عمر بإطلالة عصرية فى ثانى أيام مهرجان الجونة