بعد التحذير منها.. اكتشف أضرار استخدام أعواد الأذن

حذرت صحيفة الديلى ميل "من استخدام أعواد الأذن القطنية ،لما تمثله من خطورة واضحة على الأشخاص ،فهى تسبب عدة المشاكل الصحية على الأذن والجسم ككل .



ووفقا لما نشرتة الصحيفة أن تنظيف الأذن باستخدام الأعواد القطنية تؤثر على طبلة الأذن ويلحق الضرر بها، ولن يساهم الا في دفع الشمع إلى داخل الأذن أكثر مسببا الالتهاب وقروح الجلد في القناة السمعية مما يسهل التهابات الأذن الخارجية، أو احتمالية تهتك أنسجة طبلة الأذن.



ويعتقد الأشخاص أن شمع الأذن يدل على عدم النظافة، حيث انها معلومة خاطئة، لأن شمع الأذن هو عبارة عن مادة شمعية تتكون نتيجة تجمع كل من الزهم، وخلايا الجلد الناتجة عن الأذن الداخلية وإفرازات الغدد الصملاخية في قناة الأذن الخارجية أيضا. حيث أنها بمثابة محاصرة للأوساخ، والغبار الخارجي وحماية الأذن من المواد الصغيرة حيث تلتصق بالمادة الشمعية، وتمنعها من الوصول إلى داخل الأذن.



وأكد الباحثون أن أحد أهم الوسائل الطبيعية لإزالة الشمع حركة الفك سواء في الحديث أو في المضغ، فينتقل الشمع من داخل القناة إلى الأذن الخارجية.