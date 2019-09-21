فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى تويتر فضيحة جديدة لصفحات اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تدعم المقاول محمد على الذى قام بنشر فيديو لمظاهرة قديمة من عام 2013 عبر صفحته لتضليل الرأى العام .





وقامت اللجان الاليكترونية بادخال اصوات متظاهرين على الفيديو الذى احتوت مشاهده على تظاهرة بالنهار.

كما نشر اللجان الالكترونية للإرهابية صورا قديمة لمظاهرات يناير و30 يوينو وكتب احد مستخدمى موقع التواصل : يا جماعة حد يبلغهم ان البحث عن تاريخ الصور في جوجل مش صعب .. فى اشارة منه ان اللجان فشلت فى حشد المصريين فى الشوارع.