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حوادث

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:57 ص
مظاهرات قديمة من
مظاهرات قديمة من 2013
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى تويتر فضيحة جديدة لصفحات اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تدعم المقاول محمد على الذى قام بنشر فيديو لمظاهرة قديمة من عام 2013 عبر صفحته لتضليل الرأى العام . 

وقامت اللجان الاليكترونية بادخال اصوات متظاهرين على الفيديو الذى احتوت مشاهده على تظاهرة بالنهار. 
كما نشر اللجان الالكترونية للإرهابية صورا قديمة لمظاهرات يناير و30 يوينو وكتب احد مستخدمى موقع التواصل : يا جماعة حد يبلغهم ان البحث عن تاريخ الصور في جوجل مش صعب .. فى اشارة منه ان اللجان فشلت فى حشد المصريين فى الشوارع. 

فيما كتب احد المستخدمين: تصحيح: تأكد لنا تركيب الصوت على المقطع السابق لذلك تم إلغاء التغريدة. تقبلوا الاعتذار. 

وقال اخر: بيعترفوا ان المصريين مش عايزين ينزلو. 

بس مفيش مشكلة ممكن تنزلوا اللجان الالكترونية، والحسابات الوهمية والذباب الالكتروني بتاع عزمي بشارة.  

وكتب اخر: فضيحة صفحات لجان محمد على عشان محدش عبره ومحدش نزل جاب فيديو لمظاهرة قديمة من 2013 وبيضحك بيه ع الناس افضحوووه
فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها
فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها
فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها
فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها
فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

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