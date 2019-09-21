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أخبار البلد

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
جانب من ابناء الجالية
جانب من ابناء الجالية فى استقبال الرئيس السيسي
سعيد العربي
استقبلت الجالية المصرية بأمريكا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، الجمعة، القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 سبتمبر الجارى، كما يلتقى عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية
استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

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