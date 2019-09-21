دراسة : الأشخاص الذين يتصفحون هواتفهم من الحمام معرضون للإصابة بهذا المرض

بعد الإنتشار السريع لوسائل التواصل الإجتماعي و عدم قدرة البعض عن طرق هواتفهم و إدمانهم السوشيال ميديا التي وصلت إلى أنهم يحملون هواتفهم في المرحاض .



نشرت صحيفة " ميرور " البريطانية دراسة حديثة تحذر رواد التواصل الإجتماعي من إستخدام الهواتف أثناء وجودهم في المرحاض لأنها قد تتسبب في الإصابة بمرض البواسير .



توضح الدراسة أن الجلوس لساعات طويلة في الحمام تضغط على الأمعاء ، لأن الأشخاص الذين يتصفحون على موقع فيس بوك على سبيل المثال لا يشعرون بالوقت من خلال التعليقات و المنشورات و استخدام تطبيقات المراسلة كــ"الماسنجر" .



تحذر الدراسة التي أشرف عليها عدد كبير من الأطباء في بريطانيا من الجلوس في المرحاض لأوقات طويلة ، الأفضل أن تترك هاتفك قبل دخول المرحاض حماية لصحتك.