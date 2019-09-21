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منوعات

دراسة : الأشخاص الذين يتصفحون هواتفهم من الحمام معرضون للإصابة بهذا المرض

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:10 م
صدى البلد
مريم صليب
بعد الإنتشار السريع لوسائل التواصل الإجتماعي و عدم قدرة البعض عن طرق هواتفهم و إدمانهم السوشيال ميديا التي وصلت إلى أنهم يحملون هواتفهم في المرحاض .

نشرت صحيفة " ميرور " البريطانية دراسة حديثة تحذر رواد التواصل الإجتماعي من إستخدام الهواتف أثناء وجودهم في المرحاض لأنها قد تتسبب في الإصابة بمرض البواسير .

توضح الدراسة أن الجلوس لساعات طويلة في الحمام تضغط على الأمعاء ، لأن الأشخاص الذين يتصفحون على موقع فيس بوك على سبيل المثال لا يشعرون بالوقت من خلال التعليقات و المنشورات و استخدام تطبيقات المراسلة كــ"الماسنجر" .

تحذر الدراسة التي أشرف عليها عدد كبير من الأطباء في بريطانيا من الجلوس في المرحاض لأوقات طويلة ، الأفضل أن تترك هاتفك قبل دخول المرحاض حماية لصحتك.

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