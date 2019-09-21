ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الانتهاء من تطوير استاد الفيوم الرياضي خلال شهرين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 06:34 م
صدى البلد
ريهام بكير
تفقد وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم ،اليوم السبت، استاد الفيوم الرياضي للوقوف على الحالة العامة للبنية الرياضية بالاستاد، وموقف أعمال التطوير الجارية به.

وقام الوزير بتفقد أرضية ملعب الإستاد ومدرجاته برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة حيث تم التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال تطوير الاستاد من بوابات وأرضية ملعب ومدرجات وافتتاحه خلال شهرين من الآن.

وأكد على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية الإنشائية الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية ومنها الإستاد الرياضي بالفيوم، لافتًا أن الإستاد من المقرر أن يستضيف الأكاديميات الرياضية ومباريات أندية الفيوم بعد افتتاحه.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل فى صباح اليوم إلى محافظة الفيوم للقيام بجولة بالمنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة والتى بدأت بافتتاح المنشآت الرياضية التي تم الانتهاء من إنشائها فى نادى قارون الرياضي.

موضوعات متعلقة

محمود حسين: البدء في تطوير ستاد المصري

وضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة وملعب ومجمع إسكواش بنادي قارون

ترشيحاتنا

مينا مسعود يغازل منى زكي ويوجه رسالة لـ أحمد حلمي

إزالة بقع الزيت من الملابس .. 6 طرق للتخلص منها نهائيا

بين زواج ومرض وحسد .. القصة الكاملة لأحمد فهمي وهنا الزاهد

نجمات تعرضن للسخرية بسبب الجونة السينمائي .. شاهد رد فعلهن

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

عضو الأعلى للشؤون الإسلامية يعلق على فوز الأهلي بكأس السوبر..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان غريب وضفيرة عالية.. أروى جودة مع صبا مبارك بمهرجان الجونة

بإطلالة كاجول .. شاهد ملابس سميرة سعيد في الليلة الأولى من The Voice

بالصور.. افتتاح مسرحية اعترافات زوجية لـ هبة عبد الغني بحضور جماهيرى لافت