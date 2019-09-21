الانتهاء من تطوير استاد الفيوم الرياضي خلال شهرين

تفقد وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ الفيوم ،اليوم السبت، استاد الفيوم الرياضي للوقوف على الحالة العامة للبنية الرياضية بالاستاد، وموقف أعمال التطوير الجارية به.



وقام الوزير بتفقد أرضية ملعب الإستاد ومدرجاته برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة حيث تم التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال تطوير الاستاد من بوابات وأرضية ملعب ومدرجات وافتتاحه خلال شهرين من الآن.



وأكد على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير البنية الإنشائية الرياضية فى جميع محافظات الجمهورية ومنها الإستاد الرياضي بالفيوم، لافتًا أن الإستاد من المقرر أن يستضيف الأكاديميات الرياضية ومباريات أندية الفيوم بعد افتتاحه.



وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل فى صباح اليوم إلى محافظة الفيوم للقيام بجولة بالمنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة والتى بدأت بافتتاح المنشآت الرياضية التي تم الانتهاء من إنشائها فى نادى قارون الرياضي.