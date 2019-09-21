تقوية مناعة الطفل .. بحيل غير متوقعة انتبهي لرقم 12

تقوية مناعة الطفل عمر سنتين وتغذيته بالمعادن الأساسية ضروري للحفاظ على صحة وسلامة طفلك ونموه بشكل أسرع يمكنك الإعتماد على مجموعة أطعمة سريعه لها مفعول السحر فى تقوية مناعة الطفل عمر سنتين وتمنحه صحة وعظام أقوى خاصة فى الشتاء الذى تقل فيه مناعه الكثيرين بسبب تقلبات الجو وعوامل الطقس فى الشتاء إليك أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل ..



1-أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. البيض المسلوق



البيض مصدر آخر مدهش لفيتامين (د) وخاصة صفار البيض ، هو خيار شائع للغاية للحصول على جرعة من فيتامين (د). على الرغم من أنه مناسب ، يجب على المرء أن يتذكر أن أكل البيض كله وعدم التخلص من صفار البيض ، حيث أن صفار البيض هو المكان الذي يوجد فيه فيتامين (د).



2-أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. أسماك السلمون



السلمون هو غذاء آخر يعزز الجهاز المناعي عند الأطفال. غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في نمو الدماغ. يعزز السلمون أيضًا من قوة الرؤية لدى الأطفال ، مما يساعد على تحقيق رؤية محسّنة.



3-أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. المكسرات:



المكسرات هي المنازل التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي تقوي الجسم عن طريق الحفاظ على مختلف الأمراض الصحية. يمكن أن تستهلك حفنة من المكسرات والفواكه الجافة على أساس يومي تقوية جهاز المناعة لديهم وكذلك تحسين مهاراتهم المعرفية.



4-أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. المحار



له قيمة غذائية عالية يحتوي على الزنك الذي يساعد على تعزيز المناعة. كما أنها تساعد في بناء البروتينات وعمل الخلايا والمساعدة في إصلاح الحمض النووي أيضًا. إنها أفضل أنواع المأكولات البحرية التي ستعطى لطفلك المتنامي.





5-أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. أوراق السبانخ



أوراق السبانخ والحلبة هي أغنى مصادر حمض الفوليك والزنك. من المهم للطفل أن يستهلك الخضار الملونة ، لأنه يساعد على بناء مناعته. كما أنها مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مح



6--أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. السمك



لسمك غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والأسماك مثل الماكريل والسلمون والتونة ، وهي مصادر ممتازة لفيتامين د. 100 غرام من سمك السلمون والماكريل توفر 91 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين د [5]



7- أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. الفطر



الفطر من أفضل مصادر فيتامين (د) ، وهي المصدر النباتي الوحيد لفيتامين (د) ، حيث تتعرض الفطر لأشعة الشمس أثناء نموها ، مما يزيد من قيمة فيتامين (د) بسبب قدرتها على تصنيع هذا الفيتامين. فطر الفطريات هي الفطر الأكثر شيوعًا والتي تعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين د



8- أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين.. الحليب



الحليب سيوفر كوب من حليب البقر الخام 24 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين د والذى يساعد على رفع المناعة





9- أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين ..عصير البرتقال



سيوفر لك كوب من عصير البرتقال كميات كبيرة من فيتامين (د) والكالسيوم. يساعد تناول البرتقال يوميًا في وجبة الإفطار على تقليل خطر نقص فيتامين (د)

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10- أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين ..الشوفان



الشوفان معبأة بفيتامين (د) ، يعتبر دقيق الشوفان مصدرًا كبيرًا للفيتامينات والمعادن المختلفة أيضًا. يمكن أن يوفر نصف كوب من دقيق الشوفان ما يصل إلى 39 في المائة من فيتامين (د)



11- أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين.. الزبادى



زبادي يمكن أن يساعد تناول اللبن الزبادي في زيادة امتصاص الكالسيوم في الجسم. يمكن أن يساعدك كوب من الزبادي على تلبية 20 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين د الزبادي هو أيضًا واحد من أفضل الأطعمة التي تساعدك على البقاء بصحة جيدة



12- أطعمة تساعد على تقوية مناعة الطفل عمر سنتين .. منتجات الصويا



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى منتجات الصويا مصدر غني بفيتامين (د) ، يستهلك منتجات الصويا مثل حليب الصويا ، قطع الصويا ، زبدة الصويا يوفر لطفلك الكمية المطلوبة من فيتامين (د). إذا كنت تعاني من نقص شديد في فيتامين (د) ، فقد يكون من الجيد استبدال منتجات الألبان لطفلك فول الصويا لبعض الوقت. تمنحك منتجات الألبان الكالسيوم فقط بينما يمنحك الصويا كل من العناصر الغذائية اللازمة لصحة العظام الجيدة

