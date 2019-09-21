ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من داخل سيارتها.. أحدث ظهور لـ دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:47 م
دارين حلمى خطيبة
دارين حلمى خطيبة تامر عاشور
محمد بدران
نشرت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور؛ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت دارين حلمى بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "اضحكوا دايما"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا "الخميس الماضي" بأحد أندية الإسكندرية.

وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.
من داخل سيارتها.. أحدث ظهور لـ دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اطلالة مثيرة للجدل لـ دارين حداد على إنستجرام

دارين حداد تبهر متابعيها في أحدث إطلالتها

علي ربيع يشكر جمهوره.. ومتابعون: ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحنا

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

أول تعليق من تامر عاشور بعد خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون

معنديش أحلام بعدك.. وصلة غزل من دارين حلمى فى تامر عاشور بعد الخطوبة.. شاهد

ترشيحاتنا

صحاني مخصوص عشان نروح الماتش.. والد ضحية عشق الزمالك يروى لحظات وفاة نجله وتكفينه بعلم النادي

حسن شحاتة: الزمالك عاد للمباراة بعد خروج لاعب خط الهجوم

حيلة خبيثة.. الإعدام لزوجين بريطانيين حاولا تهريب هيروين بـ 2 مليون جنيه استرليني.. صور

رئيس جامعة الأزهر يرد على أسئلة الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي

5 أسباب وراء فوز النادي الأهلى بالسوبر المصرى على حساب الزمالك

ملوخية وفطير مشلتت.. بسمة وهبة تكشف عن مفاجأتها لابنها فى المطار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة

بملابس جذابة.. زوجة ماجد المصري تبرز أنوثتها بإطلالة ملفتة

ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص