من داخل سيارتها.. أحدث ظهور لـ دارين حلمي خطيبة تامر عاشور

نشرت دارين حلمى خطيبة الفنان تامر عاشور؛ صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت دارين حلمى بإطلالة جذابة وعلقت قائلة: "اضحكوا دايما"، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.وأحيا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا "الخميس الماضي" بأحد أندية الإسكندرية.وتتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، بالأناقة والجمال الطبيعي، وهي شقراء تتميز بألوان العيون الخضراء، وقوامها الرشيق والمتناسق مع وزنها وطولها المثالي.