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أخبار العالم

شاهد.. أول فيديو من مراسم دفن زين العابدين بن علي في السعودية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:01 م
جنازة زين العابدين
جنازة زين العابدين بن علي في المدينة المنورة
رحيم يسري
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن شهود عيان أن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ورى الثرى في المدينة المنورة، اليوم السبت، بعد يومين من وفاته في السعودية عن عمر يناهز 83 عامًا.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه لتشييع جثمان زين العابدين بن علي في المدينة المنورة.

وكانت عائلة الرئيس التونسي الراحل قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتمّ تشييع جثمانه عصر اليوم السبت في المدينة المنوّرة.

وقال صهر بن علي كريم الغربي إنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة.

وكان صهره وهو مغني راب، أوضح في وقت سابق أنّ بن علي "لم يوص بدفنه في تونس".

وأفادت صحيفة "لا برس" التونسية الناطقة بالفرنسية إن عائلة بن علي سيتلقون التعازي يوم الأحد في إحدى ضواحي العاصمة التونسية.

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