أصيلة يا مصر .. وليد توفيق يدعم الجيش بأغنية جديدة .. فيديو

نشر المطرب اللبناني وليد توفيق مقطع فيديو علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو يغني لمصر وجيشها.يشدو وليد بأغنية "حبيبة" :"حبيبة وطول العمر حبيبة اصيله وقبل الكل اصيله يا مصر يا ام الدنيا مكنش قبلك دنيا يا مصر".علق وليد على الأغنية قائلا :" يا مصر يا ام الدنيا حماك الله يا مصر انا هقول كلمتين ربنا يحمي مصر وشعب مصر وجيش مصر الباسل الي رجع الامل لمصر والطمأنينه لمصر ربنا يحمي مصر يارب.وشارك الجمهور بالتعليقات " تحية و تقدير لك كلك زوق_ اجمل تحية للفنان العربي الاصيل.انتهى وليد توفيق مؤخرًا من المشاركة ضمن جولة فنية علي السفينة البحرية "ستار أون بورد" بجانب العديد من النجوم منهم كاظم الساهر ونجوى كرم وناصيف زيتون، ملحم زين وصباح الجزائري وغيرهم من النجوم.وتألق وليد توفيق وغنى مجموعة من أشهر أعماله الفنية، وسط تفاعل جماهيري كبير، ضمن أجواء فنية أكثر من رائعة. من ناحية أخرى، مازال وليد توفيق يحصد نجاح فيديو كليب وأغنية "بغار عليكي" من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق.