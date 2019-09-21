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أخبار البلد

اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تزور النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر بنيويورك

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:04 م
صدى البلد
سامح سلام
زارت اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية اليوم السبت، النصب التذكاري لأحداث الحادي عشر من سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2001، والتي تعد واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التي شهدتها الإنسانية خلال الثمانية عشر عام الماضية، وذلك في إطار اجتماعاتها المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وخلال الزيارة أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا منذ اليوم الأول بعد تشكيلها على عقد أولى اجتماعها في 11 من سبتمبر من العام الجاري، ليتزامن ذلك مع ذكرى تلك الأحداث التي ارتكبت فيها واحدة من أبشع الجرائم التي اغتالت الإنسانية، ليكون إشارة للرغبة في الحياة والعيش والبناء.

ولفت أعضاء اللجنة إلى أن وجودهم اليوم في هذا النصب التذكاري المهيب الذي شيد من أجل تكريم الضحايا الذين راحت أرواحهم جراء الهجمات اللاإنسانية التي تعرض لها أناس أبرياء، هو بمثابة بعث روح الأمل نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل إنساني مشرق يعود بالنفع والخير على البشرية جميعا. وصلي جميع أعضاء اللجنه كل بحسب ديانته من أجل كل ضحايا الإرهاب في العالم.

يذكر أن اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية شكلت بقرار من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبي وتتكون من 8 أعضاء؛ ويترأسها المطران ميغيل أنخيل أيوسو غويكسوت رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان؛ لمدة عام بالتناوب مع الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ويترأس أمانتها المستشار محمد عبد السلام القاضي بمجلس الدولة المصري، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويتشكل مكتبها التنفيذي من الدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، و ياسر سعيد عبدالله حارب المهيري الكاتب والإعلامي، والمونسنيور يؤانس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرنسيس، إضافة إلى أمينها العام، ومن أعضائها أيضا محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ممثلا عن دولة الإمارات، والحاخام م. بروس لوستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن الذي أعلنت اللجنة انضمامه مؤخرا.

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