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توك شو

أحمد موسى يفضح جماعة الإخوان ويعلن اسماء مديري صفحات تهاجم مصر.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهارب مصطفى حامد إبراهيم مقيم في السعودية وعضو في تنظيم الإخوان، يدير صفحة تهاجم الدولة المصرية.

وطالب الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على هذا الإرهابي الذي يدير صفحة تهاجم الدولة المصرية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الإرهابي هاني صبري مقيم في دولة قطر الداعمة للإرهاب ويدير صفحة المقاول محمد علي، كما يدير هذه الصفحة الإرهابي أبو عمر المصري".

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو لمجموعة من عناصر الجماعة الإرهابية وهم ذاهبون للتظاهر في ميدان التحرير".

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