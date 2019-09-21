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رياضة

الدوري السعودي.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية ويتربع على الصداراة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق الهلال فوزا ثمينا على مضيفه فريق اتحاد جدة، بثلاثة أهداف لثلاثة، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء السبت على ملعب "الجوهرة"، فى قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

منح النجم البرازيلى كارلوس إدواردو التقدم لفريق الهلال بالهدف الأول، فى الدقيقة 15، وعاد النجم البرازيلى ليضيف ثانى أهداف الزعيم، فى الدقيقة 26 من زمن المباراة.

وعاد النجم البرازيلى ليضيف ثانى أهداف الزعيم، فى الدقيقة 26 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس العميد، ليضعها فى الشباك.

وتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط فى المركز الرابع عشر.


وجاءت تشكيلة الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى : فواز القرني ، للدفاع ، سعود عبدالحميد ، دا كوستا ، زياد الصحفي ، منصور الحربي ، وللوسط كريم الأحمدي ،عبدالإله المالكي، فيتشو ، فيلانويفا ، بريجوفيتش، رومارينهو.

فيما جاءت تشكيلت الهلال على النحو التالي:

المعيوف ، البريك ، جانج هيون ، آل بليهي ، الشهراني ، جوستافو كويلار ، كنو ، كاريو ، إدواردو ، جوميز ، خربين.

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