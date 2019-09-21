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أخبار العالم

شخص يقتحم مسجدا بـ سيارته في فرنسا.. شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:53 م
شخص يقتحم مسجدا بسيارته
شخص يقتحم مسجدا بسيارته في فرنسا
رحيم يسري

صدم شخصا بسيارته عمدا أحد مساجد فرنسا مساء السبت قبل أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن رجلا يقود سيارة ودخل بها إلى المسجد الكبير في كولمار شرق فرنسا، لكنه لم يصيب أحدا.

وأضافت: أنه لا يوجد إصابات باستثناء السائق، كما تم فتح تحقيق في الواقعة ومعرفة دوافعه.

فيما قال مصدر بالشرطة إن الرجل اعتقل على الفور من قبل رجال الأمن. لكنها لم تكشف عن هويته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنه لاقتحام المسجد، تبين دخول جزء من السيارة دخل المسجد ما تسبب في أضرارا بالغة.
شخص يقتحم مسجدا بـ سيارته في فرنسا.. شاهد
شخص يقتحم مسجدا بـ سيارته في فرنسا.. شاهد
شخص يقتحم مسجدا بـ سيارته في فرنسا.. شاهد
شخص يقتحم مسجدا بـ سيارته في فرنسا.. شاهد
شخص يقتحم مسجدا بـ سيارته في فرنسا.. شاهد

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