شخص يقتحم مسجدا بـ سيارته في فرنسا.. شاهد

À #Colmar un homme à foncé en voiture dans la #mosquée Al Amal.



Pour le moment pas de blessé mais le portail et une des portes d’entrées a été enfoncé.



On ne sait pas si cela est un accident ou un acte délibéré.



JE SUIS CHOQUÉ pic.twitter.com/5jnagJkYiM — Abdelkarim.Ramdane (@ABDELKARIMR) September 21, 2019

صدم شخصا بسيارته عمدا أحد مساجد فرنسا مساء السبت قبل أن يتم القبض عليه من قبل الشرطة.وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن رجلا يقود سيارة ودخل بها إلى المسجد الكبير في كولمار شرق فرنسا، لكنه لم يصيب أحدا.وأضافت: أنه لا يوجد إصابات باستثناء السائق، كما تم فتح تحقيق في الواقعة ومعرفة دوافعه.فيما قال مصدر بالشرطة إن الرجل اعتقل على الفور من قبل رجال الأمن. لكنها لم تكشف عن هويته.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنه لاقتحام المسجد، تبين دخول جزء من السيارة دخل المسجد ما تسبب في أضرارا بالغة.