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فن

خلي مزاجك حلو .. هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة على إنستجرام.. شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:48 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
شروق حمدى
نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبى عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة اشعلت بها انستجرام

وظهرت مرتدية هوت شورت جينز و جاكت جلد و كوتشى من اللون الاسود

و علقت هيفاء ونهبى على الصورة : خلى مزاجك حلو ما فى شى بيستاهل

و انهالت التعليقات على الصورة : انتى اللى باخلى مزاجنا حلو , بتجننى , فدوة , دخيل هالجمال

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات من خلال فيلم "عقدة الخواجة " حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.

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