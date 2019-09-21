خلي مزاجك حلو .. هيفاء وهبي في إطلالة مثيرة على إنستجرام.. شاهد

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبى عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام صورة جديدة اشعلت بها انستجراموظهرت مرتدية هوت شورت جينز و جاكت جلد و كوتشى من اللون الاسودو علقت هيفاء ونهبى على الصورة : خلى مزاجك حلو ما فى شى بيستاهلو انهالت التعليقات على الصورة : انتى اللى باخلى مزاجنا حلو , بتجننى , فدوة , دخيل هالجمالوتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات من خلال فيلم "عقدة الخواجة " حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.