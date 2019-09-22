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سامح شكرى: دعاوى الإخوان للتظاهر حقد دفين لما تم تحقيقه من إنجازات

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
سامح شكري ، وزير
سامح شكري ، وزير الخارجية المصري
حمزة شعيب
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تواصل اليوم مع عدد من وسائل الإعلام العربية للرد على ما روجته القنوات الإخوانية وقناة الجزيرة، بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع.

وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن دعاوى التظاهر لا تلقى أي استجابة على المستوى الداخلي، معتبرًا أن تلك الدعاوى ما هى إلا تعبيرا عن الحقد الدفين تجاه مصر، وما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه نوه خلال حديثه مع وسائل الإعلام العربية إلى عدم مصداقية قناة الجزيرة فيما بثه من أحداث عن مصر.

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