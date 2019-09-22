بدون بطانة.. بسمة بإطلالة مثيرة فى مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة بسمة بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.



وظهرت بسمة، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوف بكتف وكتف وبدون بطانة وذات ألوان كثيرة من قماش الشيفون وواضعة ماكياج صاخب.



وتميزت بسمة في إطلالتها بارتدائها مجوهرات فخمة ، نالت إعجاب متابعيها.



انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



